В России появятся новые маркировки для консольных игр

В России объявили о запуске Р.А.Д.И. Аббревиатура расшифровывается как Русская Ассоциация Дистрибьютеров и Импортёров Видеоигр. У организации уже есть полноценный сайт.

Это новая компания Яши Хаддажи, бывшего главы российского подразделения Nintendo. Среди партнёров ассоциации — DNS, «Бука», «Ачивка», Gamebuy, GamePark и другие ритейлеры.

Задача Р.А.Д.И. — улучшить положение консольного рынка в России, а одной из особенностей деятельности станет появление новых маркировок. На них будет указываться не только возраст, но и наличие локализации — озвучки или текста. По первому взгляду выглядит удобно.

Фото: Р.А.Д.И.

Логотип компании

Фото: Р.А.Д.И.

Также на сайте можно прочитать информацию о возрастном рейтинге, игровых ограничителях и многом другом.