Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России появятся новые маркировки для консольных игр

В России появятся новые маркировки для консольных игр
Комментарии

В России объявили о запуске Р.А.Д.И. Аббревиатура расшифровывается как Русская Ассоциация Дистрибьютеров и Импортёров Видеоигр. У организации уже есть полноценный сайт.

Это новая компания Яши Хаддажи, бывшего главы российского подразделения Nintendo. Среди партнёров ассоциации — DNS, «Бука», «Ачивка», Gamebuy, GamePark и другие ритейлеры.

Задача Р.А.Д.И. — улучшить положение консольного рынка в России, а одной из особенностей деятельности станет появление новых маркировок. На них будет указываться не только возраст, но и наличие локализации — озвучки или текста. По первому взгляду выглядит удобно.

Фото: Р.А.Д.И.

Логотип компании

Фото: Р.А.Д.И.

Также на сайте можно прочитать информацию о возрастном рейтинге, игровых ограничителях и многом другом.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android