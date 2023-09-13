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Для PS5 вышло большое обновление с функцией отключения звука при запуске консоли

Для PS5 вышло большое обновление с функцией отключения звука при запуске консоли
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13 сентября Sony выпустила масштабное обновление для PlayStation 5. Патч весом 1,1 ГБ добавит в консоль множество улучшений, о которых многие игроки просили ещё с релиза устройства осенью 2020 года.

Главные нововведения свежего обновления для PS5

  • Настройка громкости сигнала при запуске консоли или его полное отключение
  • Интеграция поддержки технологии Dolby Atmos на совместимых ТВ, саундбарах и домашних кинотеатрах с 3D-звуком
  • Новые опции доступности, позволяющие одновременно подключить два контроллера в качестве одного геймпада
  • Возможность подключить M.2-накопители объёмом до 8 ТБ (раньше лимит был на 4 ТБ)
  • Значимые улучшения интерфейса в тусовках, меню «Помощи», турнирах, сообщениях и других пунктах системы
  • Поддержка тактильной отдачи от геймпада DualSense для навигации по меню PS5.

С полным списком изменений обновления можно ознакомиться в официальном блоге PlayStation. Тестирование столь масштабного апдейта стартовало в конце июля и продлилось полтора месяца.

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