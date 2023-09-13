Для PS5 вышло большое обновление с функцией отключения звука при запуске консоли
Поделиться
13 сентября Sony выпустила масштабное обновление для PlayStation 5. Патч весом 1,1 ГБ добавит в консоль множество улучшений, о которых многие игроки просили ещё с релиза устройства осенью 2020 года.
Главные нововведения свежего обновления для PS5
- Настройка громкости сигнала при запуске консоли или его полное отключение
- Интеграция поддержки технологии Dolby Atmos на совместимых ТВ, саундбарах и домашних кинотеатрах с 3D-звуком
- Новые опции доступности, позволяющие одновременно подключить два контроллера в качестве одного геймпада
- Возможность подключить M.2-накопители объёмом до 8 ТБ (раньше лимит был на 4 ТБ)
- Значимые улучшения интерфейса в тусовках, меню «Помощи», турнирах, сообщениях и других пунктах системы
- Поддержка тактильной отдачи от геймпада DualSense для навигации по меню PS5.
С полным списком изменений обновления можно ознакомиться в официальном блоге PlayStation. Тестирование столь масштабного апдейта стартовало в конце июля и продлилось полтора месяца.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
13:37
-
13:22
-
13:07
-
12:54
-
12:52
-
12:30
-
12:17
-
12:10
-
11:07
-
10:58
-
10:17
-
09:37
-
09:10
-
08:38
-
07:51
-
07:08
-
06:27
- 12 сентября 2023
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
21:01
-
20:46
-
20:38
-
20:16
-
19:53
-
19:26
-
19:06
-
18:41
-
18:23
-
18:22
-
17:45
-
17:23
Партнерский контент