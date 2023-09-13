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Для PS5 вышло большое обновление с функцией отключения звука при запуске консоли

13 сентября Sony выпустила масштабное обновление для PlayStation 5. Патч весом 1,1 ГБ добавит в консоль множество улучшений, о которых многие игроки просили ещё с релиза устройства осенью 2020 года.

Главные нововведения свежего обновления для PS5

Настройка громкости сигнала при запуске консоли или его полное отключение

Интеграция поддержки технологии Dolby Atmos на совместимых ТВ, саундбарах и домашних кинотеатрах с 3D-звуком

Новые опции доступности, позволяющие одновременно подключить два контроллера в качестве одного геймпада

Возможность подключить M.2-накопители объёмом до 8 ТБ (раньше лимит был на 4 ТБ)

Значимые улучшения интерфейса в тусовках, меню «Помощи», турнирах, сообщениях и других пунктах системы

Поддержка тактильной отдачи от геймпада DualSense для навигации по меню PS5.

С полным списком изменений обновления можно ознакомиться в официальном блоге PlayStation. Тестирование столь масштабного апдейта стартовало в конце июля и продлилось полтора месяца.