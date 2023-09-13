Второй сезон сериала «Зимородок» стартует в России уже 17 сентября

Второй сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок» выйдет в России уже 17 сентября. Продолжение мелодрамы выйдет как минимум в онлайн-кинотеатре «Иви» с русской озвучкой. Новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям.

Фото: Даты выхода второго сезона «Зимородка» в онлайн-сервисе «Иви»

«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он постоянно ходит на вечеринки и заводит себе новых девушек, вообще не думая о своём будущем. Поведение Ферита огорчает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу.

Однажды тот понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту. Выбор падает на девушку по имени Сейран (Афра Сарачоглу), которой предстоит «наставить Ферита на истинный путь».

В первый сезон сериала «Зимородок» вошло 36 эпизодов, финальная серия вышла 9 июня. Шоу транслировали в том числе и в России — показы начались в конце июня. Доберётся ли второй сезон до российского ТВ, неизвестно.