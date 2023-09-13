Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» возглавили российский прокат

В начале сентября до кинотеатров России добрались «Барби» и «Оппенгеймер» — крупнейшие мировые премьеры этого лета. Ленты постепенно появляются в ассортименте многих отечественных киносетей неофициально и транслируются в основном обходными способами.
Так, оба фильма в сочетании с премьерой «Индианы Джонса 5» принесли российским кинотеатрам около 49,4 млн рублей — это лучший результат минувшего уикенда. На втором месте оказалась комедия «Праздники» с Марией Ароновой (38,4 млн рублей), а замкнул тройку французский мультфильм «Леди-Баг и Суперкот: Пробуждение силы» (33,5 млн рублей).
Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 275 млн рублей, с учётом стран СНГ – 339 млн. Это на 11,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 66,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм «Три тысячи лет желаний».
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