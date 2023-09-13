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Дата выхода iOS 17 (айос 17)

Операционная система iOS 17 выйдет 18 сентября
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Вчера на презентации Apple раскрыла дату выхода iOS 17. Обновиться до новой версии операционной системы владельцы iPhone смогут 18 сентября.

Фото: Apple

В iOS 17 появятся новые экраны для звонков. Можно будет выбрать любой шрифт, цвет текста и аватар для своих контактов. Каждый контакт будет уникальным. Главное, что внешние приложения (типа WhatsApp, «Телеграма» и прочих) тоже получат доступ к созданию таких экранов.

Помимо этого, в текстовом сервисе Apple появится возможность делиться своим местоположением в реальном времени. Друзья и члены семьи также смогут увидеть уровень заряда вашей батареи, чтобы узнать, сможете ли вы ответить на звонок.

Клавиатура теперь использует автокоррекцию на основе искусственного интеллекта. Коррекция ввода слов будет не только быстрее, но и точнее.

Установить iOS 17 смогут только владельцы iPhone‌‌ XS и более поздних моделей.

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