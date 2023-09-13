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Опубликованы первые рендеры смартфонов Xiaomi 13T и 13T Pro

Опубликованы первые рендеры смартфонов Xiaomi 13T и 13T Pro
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В Сети появились первые качественные рендеры смартфонов Xiaomi 13T и 13T Pro. Устройства официально представят 26 сентября в Берлине.

Рендеры

Фото: Appuals

Фото: Appuals

Фото: Appuals

Фото: Appuals

Фото: Appuals

Оба смартфона будут иметь ряд схожих характеристик. Например, Xiaomi 13T и 13T Pro оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712x1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 2600 нит.

Также разрешение основных камер будет составлять 50 МП на основе датчика Sony IMX707. Ёмкость аккумуляторов смартфонов составит 5000 мА/ч, однако обычная версия получит поддержку 67-ваттной зарядки, а Pro-модель — 122-ваттной.

В основе Xiaomi 13T лежит процессор Dimensity 8200 Ultra, а вот 13T Pro будет работать на MediaTek Dimensity 9200 Plus. Ожидается, что цена на стандартную модель составит € 700, а на Pro-версию — € 900.

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