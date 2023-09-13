Разработчики Genshin Impact покажут новый патч 4.1 на стриме 15 сентября
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Студия HoYoverse проведёт традиционный стрим перед релизом новой версии своей игры Genshin Impact.
Подробности патча 4.1 будут представлены в пятницу, 15 сентября. Эфир начнётся на Twitch в 14:30 по московскому времени, а спустя час повтор покажут на YouTube-канале игры.
Любители Genshin Impact ожидают от патча 4.1 релиза двух новых персонажей — Нёвилетта и Ризли, а также новой области на игровой карте и продолжения основной сюжетной кампании в рамках региона Фонтейна. Также в ходе трансляции игроки смогут получить примогемы и различные внутриигровые ресурсы.
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Согласно предварительному расписанию разработчиков, версия 4.1 выйдет 27 сентября, что совпадает с третьей годовщиной с релиза Genshin Impact.
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