Assassin's Creed Mirage и другие игры для iPhone 15 Pro будут работать на iPad и Mac

Вчера компания Apple представила смартфон iPhone 15 Pro. Также технологический гигант заявил, что устройство совершило большой скачок в производительности — оно сможет запускать современные игры.

Речь идёт как минимум о ремейке Resident Evil 4, Resident Evil Village и грядущей Assassin's Creed Mirage. После их приобретения тайтлы можно будет запустить на iPad и на компьютерах Mac. Стоит уточнить, что опробовать игры смогут только владельцы устройств, снабжённых процессором M1 или новее.

Журналисты IGN заявили, что во время демонстрации Resident Evil Village работала на iPhone 15 Pro при стабильных 30 FPS. Представители издания остались под большим впечатлением, поскольку это была полноценная, а не облачная или упрощённая версия игры.

По словам представителей Apple, в ближайшем будущем мобильный гейминг станет совершенно другим и будет напоминать консольный опыт.