Российская 9Pandas не повторяет выбранных героев на турнире BetBoom Dacha по Dota 2

В семи играх глобального турнира BetBoom Dacha по Dota 2 российский коллектив 9Pandas выбрал 35 разных персонажей на стадии драфта.

Судя по всему, это отсылка на турнир The Summit 7 в 2017 году, который тоже проходил незадолго до чемпионата мира The International в неформальной обстановке.

Тогда Virtus.pro, в составе которой играли Роман RAMZES666 Кушнарёв и Алексей Solo Березин (нынешние игроки 9Pandas), использовала новых персонажей в каждом матче, кроме финала — и смогла выиграть тот чемпионат.

По результатам групповой стадии BetBoom Dacha «панды» вышли в нижнюю сетку плей-офф и завтра сыграет в матче на вылет. Будут ли пикнуты ещё десять героев, неиспользованных ранее, в команде пока не раскрывают.