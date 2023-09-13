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Вышел новый трейлер фильма «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо

Вышел новый трейлер фильма «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо
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Apple опубликовала уже третий трейлер фильма «Убийцы цветочной луны». В новом ролике авторы более подробно показали завязку с новыми кадрами из картины. Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстоун.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Картина выйдет в кинотеатральный прокат 20 октября, а мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае. Критики уже посмотрели фильм и назвали его одной из самых знаковых работ в карьере Ди Каприо.

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