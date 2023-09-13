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В Genshin Impact переработали ежедневные задания — примогемы будут давать чаще

В Genshin Impact переработали ежедневные задания — примогемы будут давать чаще
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Авторы игры Genshin Impact в очередном блоге серии «Беседы с разработчиками» поделились некоторыми новыми механиками, которые вскоре появятся в игре.

Например, с патча 4.1 в конце сентября игроки смогут получать ежедневные награды не только за выполнение четырёх ежедневных заданий. Вместо некоторых квестов можно будет собирать материалы, участвовать в ивентах и так далее, получая примогемы и другие ресурсы уже за них.

Механика Очков обучения будет доступна игрокам с 35 ранга приключений

Механика Очков обучения будет доступна игрокам с 35 ранга приключений

Фото: HoYoverse

Также авторы игры объявили, что в разработке находится функция, которая упростит процессы повтора экспедиций, ковки оружия и приготовления пищи. Будут также оптимизированы меню врагов, улучшения артефактов и повышения уровня персонажей.

Будут ли эти функции введены в версии 4.1, пока неизвестно. Остальные подробности следующего патча Genshin Impact будут представлены в пятницу.

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