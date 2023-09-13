Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Mortal Kombat 1 на старте не будет кроссплея между платформами

В Mortal Kombat 1 на старте не будет кроссплея между платформами
Комментарии

До релиза Mortal Kombat 1 остаются считанные дни. В связи с этим разработчики игры из NetherRealm поспешили рассказать, что на выходе в файтинге не будет кроссплея между платформами.

Команда активно работает над функцией, однако полноценно добавить её в Mortal Kombat 1 сможет только запуска. Точная дата и сроки пока не раскрываются.

Напомним, Mortal Kombat 1 выступит перезапуском франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами. Ещё одним нововведением станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра станет доступна 14 сентября обладателям премиального издания.

Материалы по теме
Видео
Появился релизный трейлер Mortal Kombat 1 — игра выйдет 19 сентября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android