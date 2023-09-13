Релиз «Синего Жука» в онлайне перенесли на 26 сентября

Согласно данным сайта DVDs Release Dates, цифровую премьеру «Синего Жука» перенесли до 26 сентября. Ранее фильм должен был появиться в стриминговых сервисах 19 сентября.
Посмотреть ленту можно будет в Amazon Video, iTunes, Vudu и Google Play Movies & TV. Выпуск версий на DVD и Blu-Ray запланирован на октябрь этого года
Причина такого решения пока не раскрывается. Мировая премьера фантастического экшена в кинотеатрах состоялась 18 августа.
Фильм рассказывает о подростке Хайме Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.
Режиссёром «Синего Жука» выступил Анхель Мануэль Сото, а сценаристом — Гарет Даннет Алкосер. Главную роль в картине исполнил Шоло Маридуэньо.
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