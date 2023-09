Учёные использовали Age of Empires 2 для воссоздания баталий между муравьями

Учёные использовали конструктор сценариев стратегии Age of Empires 2 для создания научной статьи, чтобы проиллюстрировать влияние сложности ландшафта в войне между муравьями. Блогер Spirit Of The Law опубликовал видео с наглядной демонстрацией результатов исследования.

Видео доступно на YouTube-канале Spirit Of The Law. Права на видео принадлежат Spirit Of The Law/Ensemble Studios.

Авторы научной статьи пришли к выводу, что в условиях сложного ландшафта поля боя, создание небольшой армии из более сильных солдат гораздо эффективнее, чем огромного войска из слабых бойцов.

Мы доказали, что немногочисленная армия больших муравьёв лучше себя показывает против огромного войска маленьких муравьёв в сложных условиях.

В роли больших муравьёв в редакторе выступили тевтонские рыцари, а маленьких — двуручные мечники. Если хотите более подробно ознакомиться с ходом исследования, то вся информация доступна по ссылке.