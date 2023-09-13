Вышел тизер четвёртого сезона космического сериала «Ради всего человечества»

Apple выпустила дебютный тизер четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества». Шоу вернётся на экраны сервиса Apple TV+ уже 10 ноября и продолжит историю третьего сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

События продолжения развернутся в 2003 году, когда в альтернативной вселенной человечество начало добывать ресурсы прямо с астероидов. К своим ролям вернутся Юэль Киннаман («Убийство»), Ренн Шмидт («В поле зрения») и Крис Маршалл («Это мы»).

«Ради всего человечества» — один из самых высокооценённых сериалов Apple. Пользовательский рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,3/10, на IMDb — 7,9/10. Третий сезон вышел летом 2022 года и рассказывал о колонизации Марса.