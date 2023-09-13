Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер четвёртого сезона космического сериала «Ради всего человечества»

Вышел тизер четвёртого сезона космического сериала «Ради всего человечества»
Комментарии

Apple выпустила дебютный тизер четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества». Шоу вернётся на экраны сервиса Apple TV+ уже 10 ноября и продолжит историю третьего сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

События продолжения развернутся в 2003 году, когда в альтернативной вселенной человечество начало добывать ресурсы прямо с астероидов. К своим ролям вернутся Юэль Киннаман («Убийство»), Ренн Шмидт («В поле зрения») и Крис Маршалл («Это мы»).

«Ради всего человечества» — один из самых высокооценённых сериалов Apple. Пользовательский рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,3/10, на IMDb — 7,9/10. Третий сезон вышел летом 2022 года и рассказывал о колонизации Марса.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android