Стали известны детали первого патча для Starfield
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Разработчики Starfield из Bethesda опубликовали на странице игры в Steam новый пост. В нём команда заявила, что планирует добавить в тайтл ряд новых функций: DLSS, настройки яркости, контраста и HDR, а также слайдер для поля зрения и кнопку для мгновенного поедания еды.
Помимо этого, студия отметила, что работает с NVIDIA, Intel и AMD над драйверами для Starfield. Также коллектив уточнил, что инструментарий для создания модов к игре выйдет в начале 2024 года.
Starfield — новая игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки у проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.
Starfield вышла 6 сентября на ПК и Xbox Series. Игра также есть в подписке Game Pass.
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