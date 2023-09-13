Стали известны детали первого патча для Starfield

Разработчики Starfield из Bethesda опубликовали на странице игры в Steam новый пост. В нём команда заявила, что планирует добавить в тайтл ряд новых функций: DLSS, настройки яркости, контраста и HDR, а также слайдер для поля зрения и кнопку для мгновенного поедания еды.

Помимо этого, студия отметила, что работает с NVIDIA, Intel и AMD над драйверами для Starfield. Также коллектив уточнил, что инструментарий для создания модов к игре выйдет в начале 2024 года.

Starfield — новая игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки у проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.

Starfield вышла 6 сентября на ПК и Xbox Series. Игра также есть в подписке Game Pass.