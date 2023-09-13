Утекли сразу 88 минут геймплея Assassin's Creed Mirage

Пользователь YouTube под ником DrStealth опубликовал большой геймплейный сегмент из грядущей Assassin's Creed Mirage. В этот раз автор выложил сразу 88 минут игрового процесса из новой игры Ubisoft со спойлерами.
Видео доступно на YouTube-канале DrStealth. Права на видео принадлежат Ubisoft.
В продолжительном ролике можно увидеть сюжетные ролики, исследование города, прохождение миссий и прокачку умений главного героя. Скорее всего, ролик в ближайшее время удалят из YouTube за нарушение авторских прав — прошлое видео DrStealth с 13 минутами геймплея «Креда убийцы» уже недоступно.
Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая по духу будет напоминать классические части серии, а её полное прохождение займёт всего 20 часов. Игра выйдет уже 5 октября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и iPhone 15 Pro.
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