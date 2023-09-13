В России выйдет Warhammer 40,000: Rogue Trader
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Сегодня, 13 сентября, разработчики ролевой тактики Warhammer 40,000: Rogue Trader из российской студии Owlcat Games раскрыли дату выхода игры. Однако многие геймеры начали переживать, выйдет ли тайтл в российском Steam, поскольку компания Games Workshop приостановила свою деятельность в стране.
Комьюнити-менеджер Owlcat Games поспешил развеять опасения фанатов. По её словам, игра будет доступна для покупки в российском регионе. Также ролевой экшен получит поддержку субтитров.
Сюжет Warhammer 40,000: Rogue Trader рассказывает о Вольном торговце — наследнике древней династии каперов, которая правит и развивает свою торговую империю.
Релиз Warhammer 40,000: Rogue Trader состоится 7 декабря 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
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