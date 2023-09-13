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Актёр Александр Олешко рассказал, как прошли съёмки продолжения «Папиных дочек»

Актёр Александр Олешко рассказал, как прошли съёмки продолжения «Папиных дочек»
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Недавно актёр Александр Олешко дал интервью изданию aif.ru. В ходе него актёр рассказал, как прошли съёмки продолжения «Папиных дочек». Особый акцент он сделал на том, что смог поладить с маленькими актрисами, которые сыграли роли дочерей Веника.

Очень сложно всегда поддерживать свою профессиональную жизнь на таком уровне. Они другие, они из нового времени. Поэтому мы друг к другу пока только присматриваемся.

По словам Олешко, юные актрисы относятся к нему с уважением, а вот над его персонажем — Аллигатором — хохочут и смеются. По его мнению, это может говорить о том, что они знакомы с оригинальным сериалом.

«Папины дочки. Новые» расскажет о том, как Даша бросает Веника с дочерьми и уходит из семьи. Парень в одиночку будет растить детей, а помогать ему будут Васнецовы.

Сериал «Папины дочки. Новые» дебютирует 19 сентября. Премьера состоится на Start и СТС в 19:00 мск. В первом сезоне нового шоу будет 20 эпизодов. Их поставил Александр Жигалкин, который работал и над оригинальным шоу.

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