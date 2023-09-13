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«Одна из лучших игр 2023 года» — критики высоко оценили экшен Lies of P

«Одна из лучших игр 2023 года» — критики высоко оценили экшен Lies of P
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Сегодня, 13 сентября, журналисты опубликовали превью соулслайка Lies of P. Критики высоко оценили игру за красивую графику, увлекательный сюжет и динамичные бои. Сейчас на агрегаторе OpenCritic у тайтла 83 балла из 100.

Фото: OpenCritic

Среди недостатков некоторые рецензенты отметили медленный старт, а также однообразие врагов и уровней. Отмечается, что игра отлично подойдёт как ветеранам жанра, так и новичкам.

Из обзора IGN (8/10)

Может быть, Lies of P и не слишком далеко ушла от своего идейного вдохновителя, однако выполнена очень даже хорошо.

Оценки других СМИ:

  • God is a Geek — 10/10
  • TheSixthAxis — 9/10
  • Gamefa — 9/10
  • Checkpoint Gaming — 9/10
  • XboxEra — 9,5/10
  • Sirus Gaming — 8,9/10
  • Gamer Guides — 8/10
  • Wccftech — 8/10

Релиз Lies of P состоится 19 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Со старта тайтл появится в Game Pass. Разработка игры велась на движке Unreal Engine 4.

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