Авторы Call of Duty: Modern Warfare 3 показали обновленные карты из Modern Warfare 2

Activision выпустила новый ролик, посвящённый Call of Duty: Modern Warfare 3. В нём разработчики из студии Sledgehammer Games рассказали о мультиплеерных картах в будущем шутере, которые станут ремейками классических уровней из оригинальной Modern Warfare 2 (2009).

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Авторы заявили, что перед воссозданием культовых карт внимательно изучили, чем же они запомнились игрокам в далёком 2009 году. Разработчики стремились сохранить оригинальное видение разработчиков из Infinity Ward, добавив новые детали на уровнях. В результате получился некий симбиоз классического и нового контента.

Первый взгляд на обновленные карты в Modern Warfare 3

Derail

Фото: Activision

Skidrow

Фото: Activision

Rust

Фото: Activision

Favela

Фото: Activision

Highrise

Фото: Activision

Underpass

Фото: Activision

Estate

Фото: Activision

Afghan

Фото: Activision

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.