Авторы Call of Duty: Modern Warfare 3 показали обновленные карты из Modern Warfare 2

Activision выпустила новый ролик, посвящённый Call of Duty: Modern Warfare 3. В нём разработчики из студии Sledgehammer Games рассказали о мультиплеерных картах в будущем шутере, которые станут ремейками классических уровней из оригинальной Modern Warfare 2 (2009).
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Авторы заявили, что перед воссозданием культовых карт внимательно изучили, чем же они запомнились игрокам в далёком 2009 году. Разработчики стремились сохранить оригинальное видение разработчиков из Infinity Ward, добавив новые детали на уровнях. В результате получился некий симбиоз классического и нового контента.
Первый взгляд на обновленные карты в Modern Warfare 3
Derail
Фото: Activision
Skidrow
Фото: Activision
Rust
Фото: Activision
Favela
Фото: Activision
Highrise
Фото: Activision
Underpass
Фото: Activision
Estate
Фото: Activision
Afghan
Фото: Activision
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.
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