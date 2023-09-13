Режиссёр «Аквамена 2» раскрыл новые детали фильма с Джейсоном Момоа

Недавно режиссёр «Аквамена 2» Джеймс Ван дал интервью изданию Entertainment Weekly. В ходе него постановщик развеял некоторые слухи о будущей картине.
Во время судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд актриса заявляла, что Warner Bros. намерено вырезала из фильма множество сцен с её участием. Однако Ван заявил, что акцент сиквела был изначально сделан на отношениях Аквамена с его братом Ормом Мариусом.
Итак, первый фильм был романтическим боевиком, второй — бромансовым боевиком.
Помимо этого, Ван рассказал, что пересъёмки «Аквамена 2» ничем не отличаются от съёмок любого другого крупного голливудского фильма.
В фильме снимались крупные актёры с очень нагруженным графиком. Поэтому нам пришлось разбить все съёмки на части. Сейчас мы немного поработаем здесь, потому что один актёр свободен, а потом снимем другу сцену, поскольку освободился другой.
В ленте снялись Джейсон Мома, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и другие. События «Аквамена 2» развернутся через какое-то время после первой части и расскажут о новом приключении Артура Карри.
Премьера фильма намечена на 20 декабря.
- 13 сентября 2023
-
21:20
-
20:43
-
20:42
-
19:55
-
19:29
-
19:12
-
19:08
-
18:44
-
18:40
-
18:13
-
18:04
-
17:30
-
16:58
-
16:36
-
16:33
-
16:11
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:35
-
14:47
-
14:29
-
14:03
-
13:48
-
13:37
-
13:22
-
13:07
-
12:54
-
12:52
-
12:30
-
12:17
-
12:10
-
11:07
-
10:58