Авторы сериала «Ван-Пис» надеются выпустить 12 сезонов шоу

В интервью изданию Deadline создатели сериала «Ван-Пис» Марти Адельштейн и Бекки Клементс заявили, что они надеются выпустить около 12 сезонов. Столь большое количество сезонов авторам нужно для того, чтобы рассказать основную историю манги, которая насчитывает более 1000 глав.
При этом у создателей уже есть «дорожная карта» с шестью сезонами шоу, которую они уже показали продюсерам Netflix. Адельштейн и Клементс уверены в том, что им удастся выпустить как минимум пять продолжений, однако в онлайн-кинотеатре пока не подтвердили эту информацию.
Кроме того, авторы подтвердили, что съёмки второго сезона шли бы прямо сейчас, если бы не забастовки сценаристов и актёров Голливуда. В итоге производство стартует только после завершения протестов.
Первый сезон «Ван-Писа» вышел 31 августа и получил положительные оценки от критиков и зрителей. За первые четыре дня сериал набрал 18,5 млн просмотров или 140 млн просмотренных часов — по этому показателю шоу опередило третий сезон «Ведьмака» сразу в два раза.
- 13 сентября 2023
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