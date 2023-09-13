Вин Дизель эмоционально поздравил Пола Уокера с 50-летием

12 сентября Полу Уокеру, звезде «Форсажа» и «Белого плена», исполнилось бы 50 лет. В честь этого его близкий друг и бывший коллега Вин Дизель опубликовал большое обращение к умершему актёру в своих соцсетях и приложил фотографию 2010 года. Она была сделана за сутки до отъезда обоих мужчин в Гаити, где артисты участвовали в оказании помощи пострадавшим в недавнем землетрясении.

Пол Уокер и Вин Дизель в 2010 году Фото: Соцсети Вина Дизеля

Вин Дизель признался, что эта фотография очень понравилась его ребёнку, который назвал её «вечным полотном для будущих поколений». Актёр поразился тому, насколько быстро пролетели десять лет, вспомнил тот самый день и поздравил Уокера с днём рождения.

Десятилетие… десять долгих лет… и всё же есть ощущение, что мы только вчера поздравляли тебя с 40-летием! Мир уже не тот, брат… Можно сказать, что мы боремся за выживание. Но я думаю о тебе, улыбаюсь и знаю, что у нас всё будет хорошо. Для меня эта фотография олицетворяет момент, когда я понял, что мы всегда будем братьями. Январь 2010 года — за день до того, как мы отправились на Гаити… [...]

Как бы мне хотелось, чтобы мы сейчас резали торт и пели тебе поздравления… С днём ​​рождения, с большим 50-тилетием! Но мы бы скорее всего сейчас не праздновали, а помогали бы людям в Марокко или в любом другом месте, где в нас нуждаются. Я скучаю по тебе… Я люблю тебя и буду продолжать чтить твою прекрасную душу.

Актёр Пол Уокер скончался в автокатастрофе 30 ноября 2013 года — до завершения съёмок «Форсажа 7». Впоследствии авторы переписали сценарий ленты — в итоге Брайан О'Коннер ушёл из банды и зажил спокойной семейной жизнью.