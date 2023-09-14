В первых обзорах Mortal Kombat 1 очень хвалят и называют лучшей MK в истории

За несколько часов до начала раннего доступа Mortal Kombat 1 появились первые оценки файтинга — ожидаемо у новинки всё отлично. Пока обзоров мало, поскольку издатель WB Games выдал копии журналистам в самый последний момент.

Пока доступно меньше 10 текстов: на OpenCritic вообще учтено только три материала, а рейтинг пока составляет аж 92 балла. На Metacritic замечено около семи материалов, но достаточно оценок для формирования средней только у версии для PS5 — у неё 85 баллов.

Рейтинг на OpenCritic Фото: OpenCritic

В целом ничего кардинально нового в текстах не рассказывают: сюжетная кампания традиционно насыщенная и кинематографичная, драться всё ещё очень весело, а новый режим «Вторжения» в духе настольной игры отлично вписался в формулу Mortal Kombat.

Часть изданий также отмечает, что перед нами вновь лучшая Mortal Kombat — в последнее время так случается с каждой новой частью франшизы.

Рейтинг на Metacritic Фото: Metacritic

Mortal Kombat 1 станет доступна сегодня, 14 сентября в 20:00 мск, обладателям премиального издания, тогда как покупатели обычного издания смогут отправиться на «турнир» только 19 числа. Игра выходит на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.