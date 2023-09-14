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Сравнение Mortal Kombat 1 на ПК, PS5 и Xbox Series

Сравнение Mortal Kombat 1 на ПК, PS5 и Xbox Series
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На канале пользователя под ником ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором автор сравнил различные версии Mortal Kombat 1. В целом он остался доволен файтингом на всех платформах — проект везде выглядит достойно.

В ролике можно увидеть сравнение между ПК, PS5 и Xbox Series. Версию для Nintendo Switch автор ролика не стал включать в сравнение.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits, Warner Bros.

Анализ Mortal Kombat 1

  • На ПК у игры небольшие визуальные преимущества благодаря лучшим теням и эффектам постобработки
  • Синематики и спецприёмы работают при 30 FPS на всех платформах, даже на ПК
  • ПК-версия может похвастаться отменной оптимизацией
  • Игра очень достойно выглядит как на PS5, так и на Xbox Serie
  • Независимо от того, на чём играть в файтинг, выглядеть он будет солидно

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранний доступ для владельцев расширенного издания состоится уже сегодня в 20:00 мск.

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