Эксперт рассказал, как подешевеет iPhone 14 после выхода iPhone 15
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Недавний показ iPhone 15 дал людям понять, что в скором времени произойдёт снижение цены на iPhone 14. Так обычно и происходит, поэтому исключений не будет и в этот раз.
По словам IT-эксперта Никиты Кораблинова, которого цитирует газета «Известия», к концу года 14-ая модель смартфона Apple может подешеветь на 7–10%.
По данным графика изменений минимальной цены в поиске по товарам Яндекса, за полгода, с апреля 2023 по сентябрь 2023 года, стоимость iPhone 14 на 256 ГБ снизилась с 95 тыс. рублей до 78 тыс. рублей. А после выхода на рынок iPhone 15 его предшественник к концу года может потерять в цене ещё 7–10%.
Также Кораблинов подчеркнул, что для выгодной покупки iPhone 15 важно не поддаваться ажиотажу в первые дни появления гаджета на прилавках, потому что на старте цена будет высокой, а затем снизится.
Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября. В России смартфоны появятся в начале октября.
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