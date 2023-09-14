Российская студия представила трейлер игры по сериалу «Сверхъестественное»

В декабре 2022 года появилась информация о том, что российская студия Red Star Games запустила в разработку игру по известному сериалу «Сверхъестественное». С того момента прошло более полугода, а команда представила дебютный трейлер проекта.

В нём можно увидеть геймплейные кадры с ездой на автомобиле, перемещением и стрельбой. По словам разработчиков, игра создаётся на их личные средства без привлечения сторонней помощи.

Red Star Games решила выпустить трейлер в двух вариантах. Первый — с актёрами, которые озвучивали персонажей в студии Novafilm. Второй ролик — с актёрами из Lostfilm. Авторы планируют добавить в игру возможность выбора между двумя озвучками.

Озвучка студии Novafilm

Видео доступно на канале Red Star Games. Права на видео принадлежат Red Star Games.

Озвучка студии Lostfilm

Видео доступно на YouTube-канале Red Star Games. Права на видео принадлежат Red Star Games.

Игра будет состоять из пяти частей, первая часть расскажет историю из детства братьев Винчестеров и их первом столкновении со сверхъестественным. Остальные части расскажут историю становления Дина Винчестера как самостоятельного охотника на нечисть.

Первую часть авторы выпустят бесплатно эксклюзивно в VK Play уже в декабре этого года.