Продюсер продолжения «Папиных дочек» поделился деталями сериала

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Продюсер сериала «Папины дочки. Новые» Вячеслав Муругов поделился деталями шоу. По его словам, проект будет сильно отличаться от оригинального шоу.

Первое отличие — отсутствие закадрового смеха. Ещё продюсер отметил, что теперь постановка кадра совсем другая, да и актёры работают совсем иначе. А ещё Вячеслав вспомнил про сериал «Друзья».

Скорее это спин-офф. Это, кстати, уникальная для российского телевидения история. У нас пока никто не возвращался к уже знакомым персонажам, вместе с которыми выросло целое поколение зрителей. Нам в этом плане ещё и сильно повезло, ведь подросшие «дочки» — это довольно молодые люди. Тут не будет такой грусти, как, допустим, на воссоединении «Друзей», когда невозможно смотреть на постаревших героев.

Муругов рассказал, что когда-то «Папиных дочек» хотели адаптировать для других стран. Например, отсняли несколько серий для Германии, но планы изменились.

Сериал «Папины дочки. Новые» дебютирует 19 сентября. Премьера состоится на Start и СТС в 19:00 мск. В первом сезоне нового шоу будет 20 эпизодов.