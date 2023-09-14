Кнопкой действия на iPhone 15 Pro можно будет включить встроенный переводчик

Одна из фишек новеньких iPhone 15 Pro будет в обновлённой кнопке действия. Теперь вместо того, чтобы выключать звук, она сможет выполнять много других функций.

Среди них: запуск фонарика, камеры, различных команд, беззвучного режима, фокусировки, голосовых заметок, лупы. А ещё одна функция — запуск встроенного переводчика. Для быстрого доступа к переводчику достаточно будет нажать кнопку на боковой части смартфона.

Но для использования переводчика нужно будет подождать. Apple заявила, что апдейт, добавляющий возможность поставить на кнопку действия переводчик, появится позже, но до конца года точно.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, а предзаказы открываются уже сегодня. В России смартфоны Apple появятся в начале октября.