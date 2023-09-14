Режиссёр фильма по игре Five Nights at Freddy's вдохновлялся «Джокером»

Режиссёр фильма по игре Five Nights at Freddy's Эмма Тамми рассказала, что во время работы над лентой вдохновлялась «Джокером» Тодда Филлипса и лентами Стивена Спилберга.

По словам постановщицы, она хотела, чтобы зрителям было и весело, и одновременно жутко от происходящего в фильме.

Мы постоянно ссылались на Стивена Спилберга — вы знаете, у нас получилось удивительное сочетание детства наряду с мрачным миром, который показали в «Джокере».

Сюжет фильма расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники.

Экранизация Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября.