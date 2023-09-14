Режиссёр фильма по игре Five Nights at Freddy's вдохновлялся «Джокером»
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Режиссёр фильма по игре Five Nights at Freddy's Эмма Тамми рассказала, что во время работы над лентой вдохновлялась «Джокером» Тодда Филлипса и лентами Стивена Спилберга.
По словам постановщицы, она хотела, чтобы зрителям было и весело, и одновременно жутко от происходящего в фильме.
Мы постоянно ссылались на Стивена Спилберга — вы знаете, у нас получилось удивительное сочетание детства наряду с мрачным миром, который показали в «Джокере».
Сюжет фильма расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники.
Экранизация Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября.
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