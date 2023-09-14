Warner Bros. выдвинет «Барби» и Райана Гослинга на «Оскар»

По информации издания Variety, Warner Bros. намерена выдвинуть фильм «Барби» на «Оскар» сразу в двух категориях. Компания хочет, чтобы лента поборолась за статуэтку в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана».

Притом в Warner Bros. отметили, что на лучшую мужскую роль второго плана будут выдвигать Райана Гослинга, который исполнил роль Кена. Фанаты давно хотят, чтобы их любимый актёр получил такую престижную кинопремию.

Какие номинанты будут на «Оскаре», узнаем в январе. «Барби» там наверняка будет, но какие ей достанутся номинации, предстоит узнать. Также за статуэтки наверняка поборется «Оппенгеймер».

«Барби» официально не вышла в России, но до страны лента добралась обходными путями.