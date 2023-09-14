Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Warner Bros. выдвинет «Барби» и Райана Гослинга на «Оскар»

Warner Bros. выдвинет «Барби» и Райана Гослинга на «Оскар»
Комментарии

По информации издания Variety, Warner Bros. намерена выдвинуть фильм «Барби» на «Оскар» сразу в двух категориях. Компания хочет, чтобы лента поборолась за статуэтку в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана».

Притом в Warner Bros. отметили, что на лучшую мужскую роль второго плана будут выдвигать Райана Гослинга, который исполнил роль Кена. Фанаты давно хотят, чтобы их любимый актёр получил такую престижную кинопремию.

Какие номинанты будут на «Оскаре», узнаем в январе. «Барби» там наверняка будет, но какие ей достанутся номинации, предстоит узнать. Также за статуэтки наверняка поборется «Оппенгеймер».

«Барби» официально не вышла в России, но до страны лента добралась обходными путями.

Материалы по теме
Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» возглавили российский прокат
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android