WhatsApp могут заблокировать в России из-за появления каналов

В середине сентября в WhatsApp добавили каналы — отдельные сообщества, посвящённые новостям и другим материалам на самую разную тематику в стиле «Телеграма». Они будут доступны во вкладке Обновления и в первую очередь предназначены для официальных ведомств, футбольных клубов, всемирных организаций и других крупных компаний.
Сейчас каналы постепенно добираются до всех пользователей WhatsApp — в том числе и до россиян. Однако появление столь важной функции может означать, что приложение в конечном итоге заблокируют на территории РФ, потому что он станет распространителем информации, а значит, к нему будут применяться соответствующие требования.
Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, из-за появления новых средств распространения информации в WhatsApp может появиться различная фейковая информация, что и приведёт к блокировке на территории страны.
Чиновник отметил, что мессенджер уже заблокирован в Китае — вместо него в стране используется местное приложение WeChat. Он предложил создать российский аналог WhatsApp, который не будет нарушать законодательство РФ.
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