iPhone 15 Pro: сколько нужно работать в России, чтобы накопить на смартфон

iPhone 15, представленный на презентации Apple, — удовольствие не из дешёвых. Позволить новенький смартфон себе смогут далеко не все, однако в каких-то странах накопить на гаджет проще, чем в других.
Аналитики сайта Picodi составили рейтинг и выяснили, сколько дней нужно работать в различных странах, чтобы заработать на iPhone 15 Pro. Лидирующую позицию заняла Швейцария — для накопления на новый iPhone в стране нужно работать чуть больше четырёх дней.
Следом идут США, Австралия, Люксембург, Сингапур и другие страны. В списке нет России, поскольку официально в стране гаджет продаваться не будет, но результат можно узнать самостоятельно. Чтобы получить данные, аналитики поделили среднюю зарплату в странах на 21 — на среднее количество рабочих дней в месяце.
Если провернуть такое с Россией и взять среднюю зарплату по стране в 35 тыс. рублей, то получится, что для накопления на новый iPhone 15 Pro нужно 96 дней.
Фото: Picodi
Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, но до России новинка Apple доберётся лишь в начале октября. Ранее стали известны цены на новый гаджет Apple.
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