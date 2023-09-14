Вышел новый трейлер мультфильма «Тролли 3» с Джастином Тимберлейком

Universal Pictures представила новый трейлер «Троллей 3» — продолжение знаменитой франшизы о приключениях маленьких троллей-музыкантов. Премьера картины состоится уже 17 ноября в кинотеатрах по всему миру.
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
Лента станет продолжением мультфильма «Тролли» 2016 года и чуть менее успешного «Тролли. Мировой тур», который вышел в разгар пандемии лишь в онлайн-кинотеатрах.
Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик вернутся к главным ролям Поппи и Бранча в новой части музыкального блокбастера, а сюжет будет посвящён поиску похищенного брата персонажа Тимберлейка (Цветан). Герои должны будут во что бы то ни стало вызволить родственника из лап злодеев конкурирующей поп-группы.
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