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Сериал «Гарри Поттер» куда глубже раскроет сюжет книг Джоан Роулинг

Сериал «Гарри Поттер» куда глубже раскроет сюжет книг Джоан Роулинг
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12 апреля HBO анонсировала перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала. Шоу от телесети заново расскажет историю Мальчика со шрамом с полным сохранением сюжетных подробностей и атмосферы волшебного мира.

Одним из продюсером выступит Дэвид Хейман, работавший над культовой сагой с Дэниелом Рэдклиффом. В интервью Gamesradar автор рассказал о состоянии производства шоу и заявил, что оно пока находится на ранней стадии. При этом Хейман пообещал, что будущий сериал куда глубже раскроют тематику книг со всеми деталями.

Мы только начинаем работу над «Гарри Поттером», у нас пока даже нет сценариста. Сейчас сериал ещё на ранней стадии. Но, надеюсь, это будет что-то особенное, что позволит нам увидеть книги в новом свете и насладиться сериалом, который куда глубже раскроет их содержание.

Как и сообщалось ранее, сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в сериал каждую мелкую деталь из произведений Джоан Роулинг, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше. Кроме того, писательница будет участвовать в создании проекта.

У сериала пока нет даже приблизительной даты премьеры. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что впереди зрителей ждёт «путешествие длиной в 10 лет».

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