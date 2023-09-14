iPhone 12 сняли с продаж во Франции из-за сильного излучения

Национальное агентство по частотам Франции приостановило в стране продажи iPhone 12. Такое решение ведомство приняло из-за слишком сильного электромагнитного излучения от линейки смартфонов.

В Национальном агентстве заявили, что удельный коэффициент поглощения SAR (показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду) в iPhone 12 превышает допустимую по закону норму.

Ведомство уведомило Apple, что если компания не сможет решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, то ей придется отозвать все iPhone 12, проданные в стране. В компании Тима Кука уже прокомментировали инцидент и заявили, что не согласны с выводами Национального агентства по частотам Франции.

Тем временем на сайте Всемирной организации здравоохранения говорится, что нет никаких доказательств, позволяющих сделать вывод о том, что воздействие электромагнитных полей низкого уровня вредно для человека.