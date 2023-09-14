Tecno представила мощный бюджетный смартфон Pova 5 с быстрой зарядкой
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Компания Tecno анонсировала бюджетный смартфон Pova 5 с быстрой зарядкой. Самая дешёвая версия устройства со 128 ГБ памяти обойдётся в 24 тыс. рублей.
Гаджет снабжён светодиодной подсветкой, которая синхронизируется с вибрацией смартфона. Pova 5 работает на процессоре MediaTek Dimensity 6080 5G, а также поддерживает быструю зарядку 68 Вт: запас энергии в 50% можно восполнить за 15 минут, а в 100% — за 45 минут.
Характеристики
- Диагональ дисплея: 6,8 дюйма
- Ёмкость аккумулятора: 5000 мА/ч
- Частота обновления экрана: 120 Гц
- Разрешение основной камеры: 50 Мп
- Оперативная память: 8 ГБ
По словам производителя, Pova 5 выдаёт отличную производительность в играх. Ещё в смартфоне есть два Hi-Res-динамика с системой стереозвука DTS. Устройство уже доступно для покупки у ряда российских ритейлеров.
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