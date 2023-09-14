Второй сезон аниме «Семья шпиона» стартует 7 октября
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Создатели аниме «Семья шпиона» из WIT Studio объявили, что второй сезон шоу стартует 7 октября. Первый состоял из 25 эпизодов, однако сколько войдёт в следующий, пока не раскрывается.
Вероятно, авторы аниме поделятся подробностями ближе к назначенной дате. Пока WIT Studio опубликовала только постер второго сезона.
Фото: WIT Studio
Сюжет шоу повествует о шпионе под кодовым именем «Сумрак» — из-за нового задания он вынужден завести фиктивную семью, не подозревая, что его новая жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.
Также 22 декабря 2023 года состоится выход полнометражного фильма по франшизе под названием «Семья шпиона: Код белый». Сценаристом выступит создатель оригинальной манги Тацуи Эндо.
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