«Барби» показывают в России с «официальными голосами» Марго Робби и Райана Гослинга

Red Head Sound объявила, что в России стартовал прокат «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Данилы Щебланова. Также студия опубликовала список городов, в которых ленту показывают с её дубляжом.
По словам представителей Red Head Sound, таблица постоянно обновляется и в течение дня стоит ждать пополнения. Если хотите услышать «официальные голоса» Марго Робби и Райана Гослинга, то перед просмотром обращайте внимание на афишу и список актёров дубляжа.
Напомним, недавно сборы фильма в мировом прокате превысили $ 1,4 млрд. Также вчера стало известно, что «Барби» и «Оппенгеймер» в сочетании с премьерой «Индианы Джонса 5» принесли российским кинотеатрам около 49,4 млн рублей — это лучший результат минувшего уикенда.
- 14 сентября 2023
-
17:07
-
16:27
-
15:55
-
15:25
-
14:58
-
14:42
-
14:05
-
13:51
-
13:29
-
13:05
-
12:52
-
12:42
-
12:18
-
12:04
-
11:20
-
10:51
-
10:05
-
09:40
-
08:57
-
08:10
-
07:43
-
07:07
-
06:38
-
00:44
- 13 сентября 2023
-
23:28
-
23:19
-
22:00
-
21:20
-
20:43
-
20:42
-
19:55
-
19:29
-
19:12
-
19:08
-
18:44