«Барби» показывают в России с «официальными голосами» Марго Робби и Райана Гослинга

Red Head Sound объявила, что в России стартовал прокат «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга — Татьяны Шитовой и Данилы Щебланова. Также студия опубликовала список городов, в которых ленту показывают с её дубляжом.

По словам представителей Red Head Sound, таблица постоянно обновляется и в течение дня стоит ждать пополнения. Если хотите услышать «официальные голоса» Марго Робби и Райана Гослинга, то перед просмотром обращайте внимание на афишу и список актёров дубляжа.

Напомним, недавно сборы фильма в мировом прокате превысили $ 1,4 млрд. Также вчера стало известно, что «Барби» и «Оппенгеймер» в сочетании с премьерой «Индианы Джонса 5» принесли российским кинотеатрам около 49,4 млн рублей — это лучший результат минувшего уикенда.