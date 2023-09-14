Третий патч и Mac-версия Baldur's Gate 3 выйдут 21 сентября

Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian объявили в своём «твиттере», что третий крупный патч для игры выйдет 21 сентября. Он призван существенно улучшить оптимизацию, однако подробности пока не раскрываются.

Также с выходом патча в Baldur's Gate 3 появится поддержка Mac. Помимо этого, авторы грандиозной RPG поделились изображением с оценками от прессы.

Фото: Larian Studios

Напомним, на прошлой неделе в базе данных Steam уже обнаружили новую сборку проекта, которую тестируют разработчики. По словам главы Larian Свена Винке, программисты студии ещё удивят геймеров своей работой над игрой.

Чаще всего пользователи жалуются на производительность в третьем акте, когда герои попадают в густонаселённый город под названием Врата Балдура. Кадровая частота проседает даже на самых мощных компьютерах.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. До конца ноября игра также должна выйти на Xbox Series.