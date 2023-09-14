Mortal Kombat 1 вышла в раннем доступе на ПК и консолях

14 сентября файтинг Mortal Kombat 1 вышел в раннем доступе. Начать игру уже могут обладатели премиального издания проекта, остальные смогут присоединиться через пять дней — вечером 19-го числа.

Mortal Kombat 1 выступит мягким перезапуском вселенной «Смертельной битвы» и расскажет историю Лю Кана, бога огня. Именно он выступит главным протагонистом файтинга, а его сюжетная линия задаст вектор будущим частям серии. На релизе геймерам доступны сразу 24 бойца, в первый набор Kombat Pack войдут ещё шесть персонажей.

Официальный релиз Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Журналисты уже выпустили первые обзоры и называют новинку одной из лучших игр в серии и просто отличным файтингом.