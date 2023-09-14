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Идрис Эльба, новая музыка и эпичный трейлер — новые детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Идрис Эльба, новая музыка и эпичный трейлер — новые детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
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14 сентября студия CD Projekt RED провела специальный выпуск Night City Wire, на котором подробно рассказала о деталях дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Мы собрали самые интересные детали в одном материале.

  • Разработчики сразу же начали с сюжетного трейлера Phantom Liberty, посвящённого Соломону Риду — спецагенту НСША, роль которого исполнил Идрис Эльба. Оказывается, он чуть не умер во время выполнения одного из заданий в 2070 году, однако всё же выжил и продолжил свою работу.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

  • После показа трейлера на трансляцию пришёл Идрис Эльба и поделился деталями о своём герое. По словам актёра, Соломон Рид — типичный шпион из современных фильмов. Его мотивация неясна, поэтому главный герой и Джонни Сильверхэнд не могут доверять ему полностью.
  • Эльба также поделился своим опытом работы над дополнением. По его словам, первое время он не мог привыкнуть к тому, что вокруг него было очень много датчиков, а почти всё происходящее приходилось представлять. Однако впоследствии он поразился, насколько детализированным его персонаж получился в самой игре.
Идрис Эльба на съёмках Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Идрис Эльба на съёмках Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Фото: CD Projekt RED

  • Композиторы CD Projekt RED записали совершенно новый саундтрек. Авторы сосредоточились на шпионской тематике Phantom Liberty, которую совместили с мотивами киберпанка. Новые треки уже можно послушать на YouTube и музыкальных площадках.
  • В Phantom Liberty появятся три новые радиостанции: «Тёмная звезда», «Импульс» и «Рык FM». В последнюю войдут треки из сообщества Cyberpunk 2077. Кроме того, Идрис Эльба принял участие в записи некоторых композиций и выступил их продюсером.
  • Авторы показали кусок главной музыкальной темы Phantom Liberty. Судя по всему, она будет напоминать композиции из последних фильмов о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

  • Перейдя к теме геймплея, геймдиректор Phantom Liberty Габриэль Аматанджело напомнил о том, что дополнение серьёзно переработает боевую систему в игре. Авторы стремились к тому, чтобы геймеры могли комбинировать различные умения между собой для большей динамики.
  • Авторы показали один из возможных билдов ниндзя. Он напоминает геймплей Ghostrunner — игроки смогут делать рывки в воздухе, замедлять время и отражать пули — всё это набор из разных умений.
  • Затем разработчики показали возможности набора перков нетраннера. Умения взломщика позволят наносить врагам урон без какого-либо оружия, заставлять противников сражаться друг с другом и даже взрывать автомобили.
  • Наконец, авторы показали третий билд — «Соло-разрушитель». Его умения сфокусированы на драках в ближнем бою — игроки смогут уничтожать противников тяжёлыми молотами, руками-гориллами и мощными дробовиками. Кроме того, врагов можно будет даже кидать друг в друга.
Сражения на транспортном средстве

Сражения на транспортном средстве

Фото: CD Projekt RED

  • Обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Собрать свой билд для будущего апдейта можно уже сейчас на специальной странице.
  • Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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