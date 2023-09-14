Идрис Эльба, новая музыка и эпичный трейлер — новые детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Поделиться
14 сентября студия CD Projekt RED провела специальный выпуск Night City Wire, на котором подробно рассказала о деталях дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Мы собрали самые интересные детали в одном материале.
- Разработчики сразу же начали с сюжетного трейлера Phantom Liberty, посвящённого Соломону Риду — спецагенту НСША, роль которого исполнил Идрис Эльба. Оказывается, он чуть не умер во время выполнения одного из заданий в 2070 году, однако всё же выжил и продолжил свою работу.
Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.
- После показа трейлера на трансляцию пришёл Идрис Эльба и поделился деталями о своём герое. По словам актёра, Соломон Рид — типичный шпион из современных фильмов. Его мотивация неясна, поэтому главный герой и Джонни Сильверхэнд не могут доверять ему полностью.
- Эльба также поделился своим опытом работы над дополнением. По его словам, первое время он не мог привыкнуть к тому, что вокруг него было очень много датчиков, а почти всё происходящее приходилось представлять. Однако впоследствии он поразился, насколько детализированным его персонаж получился в самой игре.
Идрис Эльба на съёмках Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Фото: CD Projekt RED
- Композиторы CD Projekt RED записали совершенно новый саундтрек. Авторы сосредоточились на шпионской тематике Phantom Liberty, которую совместили с мотивами киберпанка. Новые треки уже можно послушать на YouTube и музыкальных площадках.
- В Phantom Liberty появятся три новые радиостанции: «Тёмная звезда», «Импульс» и «Рык FM». В последнюю войдут треки из сообщества Cyberpunk 2077. Кроме того, Идрис Эльба принял участие в записи некоторых композиций и выступил их продюсером.
- Авторы показали кусок главной музыкальной темы Phantom Liberty. Судя по всему, она будет напоминать композиции из последних фильмов о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом.
Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.
- Перейдя к теме геймплея, геймдиректор Phantom Liberty Габриэль Аматанджело напомнил о том, что дополнение серьёзно переработает боевую систему в игре. Авторы стремились к тому, чтобы геймеры могли комбинировать различные умения между собой для большей динамики.
- Авторы показали один из возможных билдов ниндзя. Он напоминает геймплей Ghostrunner — игроки смогут делать рывки в воздухе, замедлять время и отражать пули — всё это набор из разных умений.
- Затем разработчики показали возможности набора перков нетраннера. Умения взломщика позволят наносить врагам урон без какого-либо оружия, заставлять противников сражаться друг с другом и даже взрывать автомобили.
- Наконец, авторы показали третий билд — «Соло-разрушитель». Его умения сфокусированы на драках в ближнем бою — игроки смогут уничтожать противников тяжёлыми молотами, руками-гориллами и мощными дробовиками. Кроме того, врагов можно будет даже кидать друг в друга.
Сражения на транспортном средстве
Фото: CD Projekt RED
- Обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Собрать свой билд для будущего апдейта можно уже сейчас на специальной странице.
- Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
18:39
-
18:16
-
18:16
-
17:48
-
17:07
-
16:27
-
15:55
-
15:25
-
14:58
-
14:42
-
14:05
-
13:51
-
13:29
-
13:05
-
12:52
-
12:42
-
12:18
-
12:04
-
11:20
-
10:51
-
10:05
-
09:40
-
08:57
-
08:10
-
07:43
-
07:07
-
06:38
-
00:44
- 13 сентября 2023
-
23:28
-
23:19
-
22:00
-
21:20
-
20:43
-
20:42
-
19:55
Партнерский контент