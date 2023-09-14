В России вышел боевик «Звук свободы» — фильм стал хитом в США

14 сентября в российских кинотеатрах состоялась премьера боевика «Звук свободы» от режиссёра Алехандро Монтеверде. Кинопрокатчиком ленты в стране выступила компания «Атмосфера кино».

Фильм «Звук свободы» рассказывает о специальном агенте Тиме Балларде, который решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии. В новой для себя стране он должен спасти детей и уничтожить местную сеть по торговле людьми.

В США картина стала предметом ожесточённых споров, поскольку она «пропагандирует» традиционные ценности: обычные семьи и христианские заветы. Это поспособствовало активному увеличению кассы.

«Звук свободы» собрал в США $ 183 млн и сумел обойти в домашнем прокате блокбастеры вроде «Форсажа 10» ($ 146 млн) и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» ($ 171 млн).