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В России выйдут новые «Хроники Риддика», «Приключения Паддингтона 3» и другие фильмы

В России выйдут новые «Хроники Риддика», «Приключения Паддингтона 3» и другие фильмы
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Кинокомпания «Вольга» анонсировала новую порцию голливудских новинок, которые официально доберутся до России. Среди них новая часть «Хроник Риддика» с Вином Дизелем, «Cайлент-Хилл. Возвращение» по мотивам культовой Silent Hill 2, а также «Приключения Паддингтона 3».

Какие фильмы официально выйдут в России

  • «Cайлент-Хилл. Возвращение» — экранизация Silent Hill 2
  • «Риддик: Фурия» — новая часть серии «Хроники Риддика»
  • «Приключения Паддингтона 3» — третья часть приключений медведя Паддингтона
  • «Ворон» — ремейк культового хоррора с Биллом Скарсгардом
  • «В потерянных землях» с Миллой Йовович по рассказу Джорджа Мартина
  • «Материнский инстинкт» — психологический триллер с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн

У проектов пока нет точной даты выхода в России, однако они точно доберутся до отечественных кинотеатров официально в привычном русском дубляже.

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