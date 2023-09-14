В России выйдут новые «Хроники Риддика», «Приключения Паддингтона 3» и другие фильмы

Кинокомпания «Вольга» анонсировала новую порцию голливудских новинок, которые официально доберутся до России. Среди них новая часть «Хроник Риддика» с Вином Дизелем, «Cайлент-Хилл. Возвращение» по мотивам культовой Silent Hill 2, а также «Приключения Паддингтона 3».

Какие фильмы официально выйдут в России

«Cайлент-Хилл. Возвращение» — экранизация Silent Hill 2

«Риддик: Фурия» — новая часть серии «Хроники Риддика»

«Приключения Паддингтона 3» — третья часть приключений медведя Паддингтона

«Ворон» — ремейк культового хоррора с Биллом Скарсгардом

«В потерянных землях» с Миллой Йовович по рассказу Джорджа Мартина

«Материнский инстинкт» — психологический триллер с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн

У проектов пока нет точной даты выхода в России, однако они точно доберутся до отечественных кинотеатров официально в привычном русском дубляже.