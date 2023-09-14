В России выйдут новые «Хроники Риддика», «Приключения Паддингтона 3» и другие фильмы
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Кинокомпания «Вольга» анонсировала новую порцию голливудских новинок, которые официально доберутся до России. Среди них новая часть «Хроник Риддика» с Вином Дизелем, «Cайлент-Хилл. Возвращение» по мотивам культовой Silent Hill 2, а также «Приключения Паддингтона 3».
Какие фильмы официально выйдут в России
- «Cайлент-Хилл. Возвращение» — экранизация Silent Hill 2
- «Риддик: Фурия» — новая часть серии «Хроники Риддика»
- «Приключения Паддингтона 3» — третья часть приключений медведя Паддингтона
- «Ворон» — ремейк культового хоррора с Биллом Скарсгардом
- «В потерянных землях» с Миллой Йовович по рассказу Джорджа Мартина
- «Материнский инстинкт» — психологический триллер с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн
У проектов пока нет точной даты выхода в России, однако они точно доберутся до отечественных кинотеатров официально в привычном русском дубляже.
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