Вышел первый трейлер «Аквамена 2» с Джейсоном Момоа

Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство». В ролике авторы показали сюжетную завязку картины — главным злодеем выступит Чёрная Манта, один из самых известных врагов Аквамена. Премьера фильма состоится уже 20 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, который ранее работал над первой частью серии и «Форсажами». В ленте снялись Джейсон Момоа («Игра престолов», «Форсаж 10»), Эмбер Хёрд («Аквамен»), Уиллем Дефо («Маяк»), Дольф Лундгрен («Рокки») и другие.

Интересно, что Warner Bros. решила не переносить релиз фильма из-за забастовок актёров и сценаристов Голливуда. Ранее по этой причине студия отложила выход «Дюны 2» до 15 марта 2024 года.