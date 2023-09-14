Бенедикт Камбербэтч — в трейлере фильма «Чудесная история Генри Шугара»

Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер короткометражного фильма «Чудесная история Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Картина основана на одноимённом сборнике рассказов Роальда Даля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет фильма повествует об эксцентричном богаче, жизнь которого меняется после того, как в его руки попадает загадочная книга. Режиссёром выступил Уэс Андерсон («Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны»). Также в актёрский состав вошли Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Дев Патель, Руперт Френд и другие.

Премьера «Чудесной истории Генри Шугара» состоится 27 сентября в сервисе Netflix. Хронометраж картины составит 37 минут.