Бенедикт Камбербэтч — в трейлере фильма «Чудесная история Генри Шугара»
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Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер короткометражного фильма «Чудесная история Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Картина основана на одноимённом сборнике рассказов Роальда Даля.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Сюжет фильма повествует об эксцентричном богаче, жизнь которого меняется после того, как в его руки попадает загадочная книга. Режиссёром выступил Уэс Андерсон («Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны»). Также в актёрский состав вошли Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Дев Патель, Руперт Френд и другие.
Премьера «Чудесной истории Генри Шугара» состоится 27 сентября в сервисе Netflix. Хронометраж картины составит 37 минут.
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