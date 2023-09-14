Выход Hades 2 в раннем доступе отложили до 2024 года

Разработчики Hades 2 из студии Supergiant Games отложили выход игры в раннем доступе до второго квартала 2024 года. Об этом авторы рогалика рассказали на своём официальном сайте.

По словам создателей тайтла, им нужно больше времени на дополнительную полировку. Также разработчики заявили, что до выхода версии 1.0 для Hades 2 выпустят несколько крупных патчей, а улучшать её будут на основе отзывов от игроков.

Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии, а Мелиноя, как и её брат, повстречает различных богов, которые будут ей помогать. В арсенале героини будет не только оружие, но и различная магия.

Сначала релиз игры состоится на ПК через Epic Games Store и Steam. Потом, вероятно, тайтл портируют на консоли.