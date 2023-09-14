Фильм «Догмен» Люка Бессона перенесли в России на 26 октября
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Выход драматического боевика «Догмен» Люка Бессона в России перенесли на 26 октября. До этого премьера ленты в кинотеатрах страны ожидалась 28 сентября.
Прокатчиком фильма в России выступает компания «Атмосфера кино».
Видео доступно на YouTube-канале EUROPACORP. Права на видео принадлежат Vertigo Média.
«Догмен» рассказывает историю парня с парализованными ногами, который становится вожаком стаи собак. По сюжету главному герою предстоит вступить в борьбу против влиятельного наркобарона, который прибрал к рукам власть в городе.
Впервые картину показали 31 августа на 80-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в ленте исполнил Калеб Лэндри Джонс. «Догмен» стал первым фильмом Люка Бессона после трёхлетнего перерыва.
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