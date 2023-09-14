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«Великий уравнитель 3» с Дэнзелом Вашингтоном выйдет в онлайне 3 октября

«Великий уравнитель 3» с Дэнзелом Вашингтоном выйдет в онлайне 3 октября
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Согласно данным сайта DVDs Release Dates, цифровая премьера «Великого уравнителя 3» с Дэнзелом Вашингтоном состоится 3 октября. Посмотреть ленту можно будет в Amazon Video, iTunes, Vudu и Google Play Movies & TV.

Выпуск версий боевика на DVD и Blu-Ray ожидается 3 ноября. Выход фильма в кинотеатрах состоялся 1 сентября.

Сюжет триквела продолжает события предыдущих двух картин. Отставной морской пехотинец Роберт МакКолл решает завязать с боевым прошлым и переезжает в Италию, найдя там новую семью. Однако вскоре он узнаёт о том, что его новые друзья живут под контролем местной мафии. Теперь МакКоллу нужно во что бы то ни стало защитить своих близких, бросив вызов криминальному авторитету.

Напомним, 13 сентября стало известно, что сборы картины в мировом прокате превысили $ 100 млн. Также у ленты есть все шансы стать самым кассовым фильмом трилогии.

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